Le da con palo. Magaly Medina fue entrevistada por Verónica Linares en la comodidad de su hogar e indicó que se sintió bien durante la conversación que se emitió en el canal de YouTube, ‘La Linares’.

“ Así soy yo, suelto la lengua cuando me siento cómoda, y la verdad me sentí muy bien . Toqué varios temas, aclaré otros, como por ejemplo el tema de mi hijo, que todos piensan que llevo una pésima relación con él, cuando no es así”, comenzó diciendo.

Magaly le envía ‘chiquita’ a Gisela Valcárcel

La ‘Urraca’ también felicitó a Verónica por las vistas que realiza y resaltó que su entrevista logró más visualizaciones que el video en donde la periodista de América TV entrevistó a Gisela Valcárcel.

“La felicito a la Verónica tiene más 334.000 vistas, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día ah, la de ella ya tiene dos meses”, expresó la ‘Urraca’ entre las risas de su equipo de producción

Verónica Linares le confiesa a Magaly Medina que temía que raje de su celulitis

En medio de la entrevista, Verónica Linares le confesó a la figura de ATV que en algún momento sintió temor de que ‘raje de ella’. Debido a que Magaly criticó a Jessica Tapia por su celulitis.

“Una vez vi que rajaste de Jessica Tapia, que es periodista y por su celulitis, y yo dije: ‘Me vuelvo loca que vean mi celulitis y que salga en la pantalla’. Yo en la playa ando calata, a mí me llega”, resaltó la compañera de conducción de Federico Salazar.

La revelación de Linares generó la risa de Magaly Medina, quien explicó que en su momento hizo comentarios sobre Jessica porque también es miss. “No pues, Jessica Tapia fue miss, dejate de cosas. En esa época debía ser más joven que tú y yo”, resaltó.