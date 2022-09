Magaly Medina respondió la indirecta que le habría enviado Andrea Llosa, cuyo programa precede a su espacio todas las noches. “Ya quisiera que alguien me deje dos dígitos (de rating) nomás; pero no, acá se empieza a pelear desde los 7 (y) 8 puntos, para llegar a los dos dígitos”, manifestó ‘la Urraca’.

‘La Urraca’ se pronunció luego que Andrea Llosa declaró en un medio popular que ‘varios quisieran el ‘colchón’ (de rating) que ella deja’. Esto no lo habría tomado bien la ‘Urraca’ que no dudó en responder. Al respecto, manifestó que en su programa ‘se empieza a pelear desde los 7, 8 puntos para llegar a los dos dígitos’.

“Así estamos, esa es la verdad, acá yo no me cayo nada, sin pelos en la lengua y yo siempre lo digo. En la historia de mi carrera televisiva no he tenido generalmente... no me confío, ni me fío de los colchones, yo solita la guerreamos”, detalló Magaly.

Pero eso no fue todo, Magaly Medina se jactó que ella graba todos los días (de lunes a viernes) en vivo y no graba programas. “Nada que grabo en dos días para toda la semana. Todos los días en vivo acá”, expresó.

