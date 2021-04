Magaly Medina sobre sentencia por caso de Nicola Porcella: Solo fui sarcástica

Magaly Medina se pronunció sobre la sentencia condenatoria que recibió del 11 Juzgado Penal de Lima , luego que Nicola Porcella la demandó por difamación agravada por ‘calificarlo’ de ‘basura’ y también pidió al exchico reality que sea consecuente con lo que dice, pues afirmó que no le desea la cárcel.

Magaly, el 11 Juzgado falló a favor de Nicola Porcella, ¿esta situación no te amilana, pues en segunda instancia esta condena podría pesar?

Lo que pasa es que algunas personas no entienden el nivel de sarcasmo que tengo en mi programa y que soy una crítica de televisión. Tienen que aprender a diferenciar, yo no me estoy peleando con él, estoy criticando su actitud y en ese caso cuando dije ‘basura’ fui sarcástica porque comparé que él estaba sacando la basura e hice una broma bastante irónica. Entonces, hay que comprender el contexto de cómo está dicho, por eso suponemos que en una segunda instancia los jueces se lo toman con mucha más calma y en eso estamos. Nosotros no creemos que haya ahí difamación para nada, la gente de la farándula debe ser menos susceptible a los comentarios que se hagan sobre ellos.

Magaly Medina recibe condena de un año de prisión suspendida por difamación a Nicola Porcella

Porcella dijo que no te desea la cárcel y no le interesa el dinero.

Si dice que no le interesa la plata ni mandarme a la cárcel, entonces ¿para qué hace juicio? Empecemos por ahí, siempre hay que ser consecuentes con lo que uno piensa.

‘NO ME INTERESA LA PLATA’

En tanto, Nicola Porcella se pronunció en el programa ‘Amor y Fuego’ donde estuvo como invitado.

“No le deseo la cárcel ni me interesa la plata, solo quiero que digan que Nicola no tuvo nada que ver (en la ‘Fiesta del terror’). Ella me insultó, me dijo ‘basura’, ‘mentiroso’… pasó unas imágenes cuando fui a recoger a una chica y dijo: ‘la basura está en el carro’”, precisó en el programa que conducen ‘Peluchín’ y Gigi Mitre..

En tanto, su abogado, Alonso Romero, dijo que la sentencia fue emitida por el 11 Juzgado Penal de Lima.

“Fue una sentencia condenatoria a un año de prisión suspendida, 120 días multa y una reparación civil de 25 mil soles”, explicó el letrado.

Doctor, tengo entendido que la defensa de Magaly apeló esta sentencia, ¿confían que en una nueva instancia el fallo les favorezca?

Sí, confiamos que se confirmará la sentencia.

Magaly Medina recibe condena de un año de prisión suspendida por difamación a Nicola Porcella

MIRA ESTO: Nicola Porcella seguirá adelante con denuncia contra Magaly Medina

‘ME PREOCUPO EN TRABAJAR’

En junio del 2019, cuando Porcella anunció que enjuiciaría a Magaly Medina por el caso de la ‘Fiesta del terror’, la periodista se expresó así.

”No sé nada (de la notificación), eso lo ven los abogados, yo me preocupo de trabajar, no de la gente que se cree intocable en este país”, indicó.

¿Si no te presentas a declarar, podrían llevarte de grado o fuerza?

Como te digo, no soy abogada. Yo hago lo que los abogados del canal me indiquen, pero no vivo pensando en revanchas personales de todos los criticados de mi programa. Después de lo que todos hemos visto, creo que es la persona menos indicada para hacerle juicio a una periodista que lo ha mostrado tal como es.

TE PUEDE INTERESAR