Magaly Medina contestó a Christian Cueva, quien se encuentra disputando la Copa América en Brasil con la selección peruana y realizó una ‘fiesta patronal’ desde el jueves 10 al sábado 12 de junio dejando en claro que es el ‘rey de la indisciplina’ en la selección peruana. Su buena actuación, gol incluido, en el triunfo ante Ecuador por eliminatorias, lo motivó a festejar de manera desmedida.

“Tengo casi 14 años como futbolista profesional y estoy acostumbrado a que se opine de mí en todo aspecto. Hoy solo pienso en darle lo mejor de mí a la Selección y a mi familia, como siempre lo hice. No inventen cosas que nos afectan a todos más aun a mi familia. Dios los bendiga”, escribió ‘Aladino’ en su cuenta de Instagram tras la goleada de Brasil a Perú por 4-0 en la Copa América 2021.

Magaly Medina tomó esto como una indirecta hacia ella, pues su programa fue el que difundió el ampay a Christian Cueva, que habría llegado ‘resaqueado’ a la concentración de la selección peruana.

“Cueva se va de juerga, no le importa un pepino la burbuja sanitaria para cuidar a los otros jugadores de la selección. Como se ha metido al bolsillo al profe Gareca que lo engríe y lo defiende. Para Gareca es un tema privado”, inició la ‘urraca’.

Magaly Medina consideró que con todos los problemas personales que tiene Christian Cueva no está preparado para vestirse la camiseta nacional.

“El muy conchudo ha hecho un comunicado después de hacer el ridículo. Ahora es filósofo. Si es lo mejor que haces, mejor regresa al equipo de Arabia Saudita donde te deben pagar buen dinero por no hacer nada (...) ¿Qué inventamos, oye, so pedazo de mentiroso profesional? Hay que ser bien caradura y deshonesto para decir que estamos inventando. Yo no soy el profe Gareca, Cuevita, yo soy Magaly. A mí ningún jugador de dos por medio me va a engañar. Yo no les voy a perdonar que se vayan a sus pérdidas. Yo no te debo a ti ni a ningún seleccionado”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: