LLEGÓ LA HORA. Magaly Medina finalmente se pronunció luego del fuerte mensaje que le envió Gisela Valcárcel en el estreno de la nueva temporada de ‘El Gran Show’. La urraca no se guardó nada y se despachó con todo contra la ‘Señito’, luego de haberla acusado de dañarla desde hace más de 25 años, incluso tildándola de lesbiana y drogadicta.

La pejirroja comenzó diciendo que su pelea con la rubia se remonta desde antes de que ella ingresara a la televisión, cuando la criticaba desde su columna de la revista Hola. “ Siempre me ha parecido una persona con doble discurso, una disforzada, hipócrita, pero nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. Su desesperación por el rating la ha hecho alucinar un montón de barbaridades”, acotó indignada.

Asimismo, indicó que Gisela no es una víctima. “Tú toda la vida me has atacado, no es que me hayas permitido atacarte, pero ella no se ensucia las manos, ha tenido sus monos con metralleta que le hacían el trabajo sucio. Cacho, con sus programas de televisió basura, solo se dedicaba a difamarme, a insultarme, y ahora es la retoquitos ”, agregó Magaly Medina.

Por otro lado, aseguró que la Señito no es una santa y se refirió a un incidente que protagonizó con un reportero de su desaparecida revista. “Carlos Guerrero, un fotógrafo, lo insultaste solo por el hecho de ser un empleado en mi revista. Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura y sobre todo, de una mujer soberbia, totalmente envanecida por el poder ”, dijo antes de mostar un video donde Gisela encaró al hombre de prensa.

“Era un acto público, una carrera en la Costa Verde, donde fueron todos los medios y estaba este fotógrafo de nuestra revista. Ella se ensañó con él, uno de nuestros fotógrafos más tímidos, más respetuosos, más chamberos y esta diva putrefacta de la televisión le dijo ‘no te has bañado, apestas, yo te doy para que tú comas, de mí comes porque la que ha hecho la carrera soy yo’. Este es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel, porque yo sí la conozco ”, sentenció Magaly Medina.

¿QUÉ LE DIJO GISELA A MAGALY MEDINA?

Al presentar a Melissa Paredes en ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel aprovechó las cámaras para dirigirse a Magaly Medina, su archienemiga de la televisión, y expresarle el “daño” causado con su programa a las parejas.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos vas a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila... No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia . ¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, expresó enojada Gisela.

