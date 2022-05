Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle a Ethel Pozo, quien hace unos días mencionó al hijo de la Urraca para defenderse de sus críticas por la entrevista a Melissa Paredes.

Recordemos que Magaly Medina cuestionó duramente a Ethel Pozo por no haber hecho las preguntas concretas a Melissa Paredes. La hija de Gisela Valcárcel, a modo de defensa, sacó a relucir que tiene una carrera, un posgrado y consiguió una exclusiva entrevista.

“Ya que tocó el tema de los estudios, y estoy orgullosa de haber terminado mi carrera, yo estudié con su hijo en la facultad, yo fui carpeta carpeta con el hijo de Magaly, así que si se burla de mi carrera, se está burlando de la carrera y universidad que escogió para su hijo“ , dijo Ethel Pozo.

Magaly responde a Ethel por mencionar a su hijo (Video: ATV)

MAGALY MEDINA ENFRENTA A ETHEL

Tras esto, Magaly Medina minimizó a Ethel Pozo indicando que su opinión es intranscendente y mencionó que sacó de contexto lo que dijo.

“Yo no me refería a mi hijo, ni a todos los comunicadores del Perú. ¿Así entendías las clases en la universidad? ¿Al revés? ¡A ti te cuestiono ! Mi hijo no está conduciendo un programa de TV, no tendría por que insultarlo. Si trabajara en TV y fuera tan torpe como tú y condujera tan mal como tú, lo destrozaría. Yo soy crítica de TV”, dijo Magaly Medina.