¡SE RÍE! Magaly Medina en pie de guerra con Jazmín Pinedo. La ‘urraca’ apareció en su programa bailando con un moño de regalo y afirmó que se sentía como la ‘chinita’.

“Buenas noches. Quería saber qué se siente ir con el moño puesto, me encanta (…) Ahorita me siento Jazmín Pinedo yendo a la entrevista con Jefferson Farfán. Estoy tratando de ponerme en sus zapatos”, expresó.

Magaly Medina aparece con moño de regalo y manda mensaje a Jazmín Pinedo (Video: ATV)

Además, Magaly Medina aseguró que nunca necesitó tener un moño para conseguir una entrevista. “Me siento un regalo, estoy regalona, me siento estúpida, felizmente que nunca he necesitado ponerme moño para hacer una entrevista”, añadió.

¿QUÉ LE DIJO JAZMÍN PINEDO A MAGALY MEDINA?

La respuesta de Magaly Medina llega luego que Jazmín Pinedo salió al frente para decirle de todo. “Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, no lo digo yo, lo dicen sus productores”, inició.

“Yo no soy un objeto y tampoco necesito colocarme un lazo (...) Nosotros no nos veíamos por primera vez, somos amigos hace muchísimos años, nos permitimos la licencia de molestarnos y chacotearnos. Yo no tengo miedo porque se bien quien soy y qué valgo. Esto es machismo puro y no está permitido en cualquier parte del mundo”, precisó La Chinita.

