¡EN PIE DE GUERRA! Magaly Medina se pronunció por la bronca que sostiene con Jazmín Pinedo. La ‘urraca’ insistió que el canal 4 está sumando esfuerzos para atacarla, ya que ella es el rostro de canal 9.

“Somos nosotros un caballito de batalla, el público así lo reconoce, el caballito de batalla que está al frente, sacamos la cara. ¿A quién tienen que atacar? A mí, por supuesto, no hay de otra, no hay manera”, expresó.

Por ello, Magaly Medina se volvió mofar de Jazmín Pinedo y la tildó de insignificante, ya que considera que solo sigue órdenes.

“Que la otra diga, “no señora Magaly a mi respóndame” No mamita tú ahí nomas, tú eres una insignificancia, alguien que alguna vez le hizo creer que es conductora . La televisión a tantas opinólogas les han hecho creer que son conductoras de TV”, manifestó.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ afirmó que los que la cuestionan hablando de moral “no son precisamente los que tienen algo que puedan sentirse orgullosos”.

“ No me vengan ustedes que solo son ventrílocuos (…) Yo no contesto a ‘chupes’ (…) A mí el canal viene y me dice ataca a mengano, yo digo: ¿qué? Un momentito, a mí nadie me exige ese tipo de tonterías”, enfatizó.

