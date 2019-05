Magaly Medina le responde a Nicola Porcella: "A mí no me amedrentas" | VIDEO 

No se quedó callada. Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para hablar sobre la demanda que Nicola Porcella le interpuso por difamación y calumnia. El exguerrero se presentó en el Ministerio Público para iniciar el proceso legal.

"Yo no me llamo Poly Ávila ni Claudia Meza o Daniela Arroyo. No tengo 18 años ni 19. Este cuero está bien duro y tengo cuero de chancho así que a mí no me vienes a amedrentar, a amenazar con tu abogado Abanto", declaró Magaly Medina.

Además, la Urraca contó que el abogado Humberto Abanto llegó hasta ATV para hablar con el gerente general con el fin de que interceda con la situación. Sin embargo, Magaly Medina recibió el respaldo del canal.

"A mí no me amedrentas como una vez como una vez vino acá, se sentó en la oficina del gerente general a intentar amedrentarme. Son gajes del oficio que me pongas un juicio. Todo ciudadano tiene derecho a poner un juicio, pero los periodista acá tenemos derecho a denunciar y ni siquiera lo hacemos nosotros. Damos pantalla a quienes quieren denunciar", dijo Magaly Medina.

Finalmente la conductora de 'Magaly TeVe: La Firme' aclaró que toda opinión que ella dé sobre alguien es algo subjetivo y forma parte de la libertad de expresión, algo que está amparado en la constitución del Perú.

"Si a mí me parece que tú eres tal o tienes cual cualidad, eso es subjetivo. Eso es mi opinión. Que yo sepa, la libertad de expresión de este país está garantizada en la constitución del Estado. He dicho. A estos seres se les ha hecho creer que son los reyes del mambo. No se les puede tocar ni decir nada. Ja, a mí me eso me vale", finalizó Magalty Medina.