‘No estoy manca’, manifestó la conductora Magaly Medina, luego que Nicola Porcella anunció que radicará en México, pero que continuará con el proceso legal en contra de la ‘Urraca’, a quien entabló una demanda penal por el presunto delito de difamación.

“Que lo haga, porque yo también continuaré defendiéndome. Manca no estoy, sin abogados no estoy y tengo un canal (ATV) que me respalda”, precisó.

Nicola viajará a México en busca de nuevos horizontes...

Que le vaya muy bien por allá.

A puertas de despedir el 2019 se podría decir que te has posicionado en el rating con tu programa ‘Magaly TV, la firme’.

Cierro bien el año. Nos ha costado bastante, ha sido difícil volver al programa que hacía hace tantos años, pero nuevamente hemos capturado a un público que no nos conocía y al público antiguo.

Estás marcando la pauta con respecto a los temas del espectáculo...

Felizmente, pero cuesta trabajo y estrés. Trabajo desde las 10 de la mañana, soy jodida con mi gente y me exijo mucho.

¿Qué se viene para ‘Magaly TV, la firme’ en el 2020?

Descansaremos muy poco y prácticamente no vamos a tener vacaciones. Se vienen más ampays, ahora me preocupa más ampayar a los ‘jugadorazos’. (L. Gamarra)