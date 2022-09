¡ACLARA! El programa de Magaly Medina emitió un ampay de Giuliana Rengifo besándose con un notario pucallpino, que figura como casado. Ante las posibles especulaciones, la ‘urraca’ remarcó que no se trata de una especie de venganza, esto debido a que la cantante ha contado en más de una ocasión que tuvo algo con Alfredo Zambrano, esposo de la conductora.

“Son tendenciosas las personas y a mí ustedes saben que hay mucha gente que no me quiere, entonces dirán: “Ah Magaly seguro lo digo porque está dolida, ardida”. Yo no estoy ardida con nadie, primero soy una mujer tan segura conmigo misma, que me considero inteligente, guapa, que no me comparo jamás con nadie”, expresó Magaly Medina.

La ‘urraca’ enfatizó que si un día tiene un ampay de su notario no dudaría en emitirlo. “Si existiese un ampay de mi esposo, pues lo pondría al aire porque creo que en este programa debo tratarme a mí misma, como he tratado a otras mujeres a las que se les ha puesto los ‘cachos’”, expresó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre declaraciones de Giuliana Rengifo?

Hace unos días, Giuliana Rengifo declaró que Alfredo Zambrano le pidió una salida pese a reconciliación con Magaly Medina. Según la cumbiambera, el notario se comunicó con ella para agradecerle por negar su vínculo. “Me dijo ‘Gracias, me encantaría volver a verte’. Le dije: ‘¿Volver a verme? Estás loco, vete a la… así, simple y llanamente, chau”, dijo a El Popular.

Magaly Medina no respondió directamente a las declaraciones de Giuliana, pero sí envió un contundente mensaje: “A veces la gente se enreda en sus propias mentiras y sus propias telenovelas , se hacen cuentos en sus cabezas y así se repiten una historia hasta creérsela, y luego se lo cuentan al mundo, se la cuentan a todos ¿con qué intereses? Todos quieren cierta notoriedad”.

