LE CONTESTA CON TODO. Magaly Medina le dedicó un momento de su programa a Sofía Franco, para responderle tras acusarla de hacerle reglaje por captarla acudiendo a la casa de una amiga luego de regresar del extranjero, sin haber cumplido a totalidad su cuarentena.

Todo comenzó cuando la Urraca captó a la esposa del alcalde de La Molina entrando a la casa de una vecina a mediodía y salir pasadas las 11 de la noche con ‘su chela en mano’. La rubia había regresado de México hace unos días, hecho que evidenció la periodista con su movimiento migratorio.

“El movimiento migratorio lo mostramos acá de todas las personas públicas. Tú eres una persona pública, esposa del alcalde de La Molina, que debe ser una persona que respeta las reglas y las leyes vigentes. Deberías ser la primera, pero no lo hicisite, chocaste el carro ebria hace poco y ahora has estado en México... era el quinto día, es al sexto día que uno debe hacerse la prueba para poder salir, pero tienes que guardar seis días de cuarentena”, aseveró Magaly Medina luego que Sofía Franco indicara que se realizó el descarte de coronavirus el día viernes.

La Urraca indicó que la exconductora de teleivisión salió el día jueves 25 de febrero. “Era tu quinto día, todavía no podías hacerte la prueba, la cuarentena es de seis días, así que no le digas a la gente que tú saliste el viernes luego de tu prueba de antígenos... claro, derrepente en la calle te dio las 12 de la noche y era viernes, pero ella salió al mediodía del jueves, quinto día después de haber regresado de México”, dijo la pelirroja.

TROME - Magaly Medina le da con palo a Sofía Franco por acusarla de ‘reglaje’

NO HACE REGLAJE

Magaly Medina se mostró indignada porque Sofía Franco la acusó de reglaje. En ese sentido, aseguró que mantienen el ‘chismefono’ y que sus seguidores tienen la costumbre de enviarle datos de ampays a través de ese número telefónico.

“El reglaje lo hacen los marcas, los delincuentes, y nosotros somos comunicadores, periodistas de espectáculos. No compares, de verdad que no hay que tener sangre en la cara para salir encima a acusarnos de delitos imaginarios”, dijo la Urraca.

Asimismo, dijo que en su programa mostraron su movimiento migratorio porque estaba cometiendo una infracción a las leyes que ha promulgado el gobierno para prevenir contagios de coronavirus. “Así que reglaje no sé, nosotros no estamos para reglaje, no somos delincuentes, no nos trates como tales”, finalizó Magaly Medina.

TROME | Sofía Franco ampay Magaly TV (Magaly TV, La Firme)