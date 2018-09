Magaly Medina habla sobre supuesta infidelidad y le responde a Tilsa Lozano: "Mi marido no se divierte sin mí"

Al enterarse de las expresiones de Tilsa Lozano, quien dejó entrever una posible infidelidad, Magaly Medina decidió responderle desde Italia. La Urraca habló en exclusiva con Trome y le recordó a la Vengadora que el ‘karma’ existe y que le da lástima porque tiene un ‘hombre que no la valora’.

“Mi marido no suele dejarme en casa y divertirse sin mí, menos viajar solo, y desde que nos casamos, hace casi dos años, viajamos juntos. Es un acuerdo que hicimos antes de contraer matrimonio y que hasta el momento seguimos honrando. Que eso le jo... a mucha gente no es problema nuestro, que miren y envidien lo que tenemos. Mi marido reconoce ser un pisado a mucha honra”, dijo Magaly Medina desde Italia.

Tal vez Tilsa quiere desviar la atención por lo que pasó con ‘Miguelón’.

Algo estará pagando, karma le llaman... que asuma nomás y que envidie, porque no le queda otra.

Tilsa Lozano sobre Magaly Medina

¿Tu esposo no ha viajado a Venezuela por trabajo?

Fuimos juntos una vez con unos amigos y antes de ser novios, fue un par de veces porque su hermano mayor vivió allá.

¿En la oficina de tu esposo no hay personal venezolano?

Mi esposo da empleo a algunos venezolanos, lamentablemente no todos cumplieron las expectativas y a las chicas las apruebo yo. Ella me da mucha pena y lástima por la vida de tristeza y llanto que vive, pues tiene un hombre que no la valora... así es la vida. La suerte de la fea, la bonita la desea.

‘Peluchín’ hasta le agradeció a Tilsa por estar en su programa, pero con una sonrisita...

​A muchos se les revuelve el estómago de que Alfredo y yo seamos felices, pues apostaron a que no durábamos un mes y perdieron. Y a mi amigo ‘Pelu’ le mando un beso, que siempre sea feliz, lo quiero mucho.