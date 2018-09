Magaly Medina se ríe de Tilsa Lozano y pide a ‘Peluchín’ que no se meta en su bronca con ‘Vengadora’

Magaly Medina sugirió a Rodrigo González , ‘Peluchín’, que no se meta en la pelea que tiene con Tilsa Lozano , luego que el conductor de ‘Válgame Dios’ le respondió que esté ‘tranquila’ porque le había ‘pagado’ a la ‘Vengadora’ menos de lo que ella le dio para que hablara sobre cuál era su situación con ‘Miguelón’.

Magaly, ‘Peluchín’ se molestó contigo por lo de Tilsa...



"¡Ay!, contestaría pero en este momento (ayer) estoy saliendo para ser madrina de bautizo con mi esposo. Así que todo lo demás, incluida Tilsa Lozano, pasa a un tercer plano en este momento"

Pero esta es la segunda vez que ‘Peluchín’ te refuta, primero fue con Sheyla y ahora por lo de Tilsa.



"Mi lío es con Tilsa y no sé por qué él se dio por aludido. Nadie lo invitó a esa fiesta, ja, ja, ja… El que se ‘pica’ en televisión, pierde. Yo me estaba dirigiendo a Tilsa porque celebró cuando me suspendieron de Latina por lo de Paolo (Guerrero).¡Por favor!, que me dejen tener mi pelea sola, que nadie se meta, aquí no hay que arañarse por otros… ¡ah, es que me olvidaba!, mi amigo ‘Pelu’ ahora es ‘amiguis’ de la Tilsa"

PELEA EN TWITTER

Como se sabe, Rodrigo González 'Peluchín ' y su 'madrina' Magaly Medina se enfrentaron en Twitter por la entrevista a Tilsa Lozano que emitió el programa 'Válgame Dios' este viernes en la que revelaba detalles de su vida con Miguelón, tras su comentado ampay.

Los rumores indicaban que Tilsa Lozano había puesto un precio a sus declaraciones, en ese sentido, Magaly Medina pidió en Twitter que los conductores del espacio de farándula les digan la verdad.