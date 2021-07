El pasado jueves, Magaly Medina decidió responder a Yahaira Plasencia tras mencionarla en una transmisión en vivo que hizo con Sergio George en Instagram.

La popular “Urraca” destacó una frase de la salsera donde la deja como machista. “Da a entender que una mujer peruana no es nada o no puede salir adelante si no tiene a un hombre atrás que le esté pagando todo”, señaló Plasencia.

Hecho que Medina negó y alegó que el público sabe de su ex relación con el futbolista Jefferson Farfán, quien la habría ayudado al inicio de su carrera como solista tras salir de “Son Tentación”.

“Yo no me pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, no le debo nada a nadie. Yo estoy aquí con lo que tengo que ofrecer. Algo tendré que el público se conectó conmigo desde que aparecí en la televisión”, señaló.

Del mismo modo, Medina le recordó a Plasencia cómo fue su actitud cuando estuvo con “La Foquita” por varios años.

“Cuando tú estuviste con Jefferson, una persona mediática, se te subieron los humos a tal punto que a todo el mundo lo mirabas bajo tu hombro. Tú te sentías que te habías ennoviado con el Rey de Inglaterra”, sentenció entre risas comparándola hasta con la reina de España, Letizia Ortíz .

Medina aseguró que la intérprete de “U lala” se creía intocable, peor ahora se ha aterrizado luego que su relación se acabara.

“Cuando uno vale por la influencias del pata y él te deja, vuelves a tu triste realidad. Cuando una vale por sí misma, se defiende con su talento y carrera, no vale por el hombre que tiene al lado”, concluyó sobre el tema.