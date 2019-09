Magaly Medina respondió a Nicola Porcella: "Si me quieres demandar, deberías cuidar tu conducta"

Magaly Medina respondió a Nicola Porcella, quien dijo que la conductora habla acerca de él "para llenar su programa". La 'Urraca' utilizó algunos minutos de su programa para referirse al ex integrante de Esto es Guerra.



En entrevista con Trome, Nicola Porcella dijo que Magaly Medina comenta hasta lo que pone en Instagram "eso quiere decir que sigo vigente" y agregó que la conductora debería referirse al "juicio", por la demanda que le impuso el 'exguerrero' a la 'Urraca', donde le pide hasta un millón de soles.

"Los personajes de la farándula que están inmiscuidas en hechos bochornosos o vergonzosos tienen que asumir que son personajes públicos. Y así como tienen seguidores, así también deben ser responsables y la necesaria madurez para asumir que sus actos son públicos y van a ser de atención mediática. A la gente le va a interesar todo sobre nosotros, así que hacen mal en victimarse y echarle la culpa al portador de las malas noticias (...) Y si por eso, te hablo Nicola Porcella, me quieren demandar, pues también deberías cuidar tu conducta", respondió Magaly Medina.

Para Magaly Medina en su programa de espectáculos se hacen "denuncias" y por ser periodista también puede "opinar". "Si no te gusta, es tu problema y no el mío".

"Nicola Porcella me ha retado a que hable del juicio, para eso están los abogados, ellos verán cómo se resuelven esas cosas", agregó Magaly Medina.

Magaly Medina sostuvo que el "único cometido" de Nicola Porcella es enviarla a prisión. "Solamente con los deseos de verme acabada o caída, no basta, hay leyes que se hacen y respetan", dijo la conductora.

Magaly Medina repitió lo que ya dijo alguna vez en entrevista con Trome:"Acá están demasiado endiosados hasta que llega alguien que no pueden controlar".



"No me amenaces, Nicola Porcella, tienes un ego elefantiásico. Todos tus amigos y productores de Esto es Guerra se cansaron de decirte que necesitas ayuda; no soy tu psicólogo ni tu psiquiatra", concluyó Magaly Medina.