Magaly Medina afiló toda su puntería en contra de Lucho Cáceres, luego que le ganara un juicio, en primera instancia, por el presunto delito de calumnia e injuria tras llamarlo ‘basura y escoria’.

“ Yo no le tengo respeto, es un tipo violento, agresivo, insultante, patán , que siempre, a lo largo de mis años en televisión, se ha considerado intocable. Se las ha agarrado con mi talón más débil, que son mis reporteros, camarógrafos, mis fotógrafos”, dijo la urraca.

En ese momento, reveló que Lucho Cáceres la ha amenazado varias veces con golpearla. “A mí me ha amenazado, a través de mi productor y a través de terceras personas, varias veces, que si me encuentra en la calle me iba pegar, me parece temible, muy violento” , acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina mostró varios videos donde el actor se comportó de manera violenta con sus trabajadores, inclusive llegando a manotear a una de sus reporteras. “Lo patán que se comportaba con mi equipo, este tipo toda la vida despreció mi programa, tenía algo como mi programa, es demasiado patán, le dio una cachetadita, qué atrevido, y le pedía al camarógrafo para ir a agarrarse a golpes a la vuelta”, dijo indignada.

