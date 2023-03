SE FUE DEL PERÚ. En una entrevista exclusiva a Verónica Linares para su canal de YouTube, Magaly Medina habló sobre cómo ha sido la relación con su único hijo Gianmarco Mendoza. La ‘urraca’ confesó que su primogénito abandonó nuestro país para un mejor futuro en el extranjero. Según dijo, ella es la más feliz con la decisión.

“ Mi hijo tiene 38 años, no está casado, no tiene hijos. Es muy difícil, tiene una personalidad difícil , así como antes mi mamá decía ‘quién te va a aguantar’. Quizás algún día se enamore, yo sé que ha tenido su enamorada, pero respeto su anonimato”, dijo sobre la situación sentimental de Gianmarco.

Magaly confesó que a su hijo de 38 años nunca le gustó que ella se relacionara con sus amistades, pues sabía que era un personaje polémico en la farándula local.

“Cuando mi hijo era adolescente, estaba en la universidad y tenía acá reuniones, me decía ‘a la hora que llegues entras por la cocina, no salgas a saludar, mamá, te pido, por favor’” , agregó.

¿POR QUÉ EL HIJO DE MAGALY SE FUE DEL PERÚ?

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dio a entender a la periodista Verónica Linares que su hijo decidió irse del Perú porque no pudo sentirse en completa libertad en nuestro país. Aseguró que en el exterior es un desconocido más y no el hijo de Magaly Medina.

“Los famosos tienden a veces a ensombrecerte, a no dejarte desarrollar, es difícil. Yo espero que mi hijo lo haga, pero fuera del Perú, acá no lo ha podido hacer. Está afuera ahorita, no está acá, decidió irse a vivir afuera . No creo que vuelva, supongo que para las navidades y a visitar para Navidad”, señaló.

Ante esto, Verónica le consultó si lo extrañaba o siente tristeza al mantenerlo lejos, sin embargo, la respuesta de la conductora la dejó sorprendida.

“ No, a mí me encanta que mi hijo esté lejos, sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina . Está feliz. Los hijos tienen que encontrar su propio camino, no he sido mamá gallina, los chicos tienen que irse. Aconsejo a todos los jóvenes que se vayan”, puntualizó.

Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina.