FUERTE. Durante su programa, Magaly Medina reveló que sí le fueron infiel, pero que no dudó en alejarse de esa persona. La ‘urraca’ no brindó el nombre de su expareja, pero sí indicó que fue hace tiempo y antes de su matrimonio con Alfredo Zambrano.

“Yo hace algún tiempo, o sea he tenido una breve noción, y te dan información, lo que yo he hecho es mandarlo al diablo, y que se vaya (Le dije) Con el moño te lo regalo (…) Casada no me la han hecho felizmente”, dijo.

Magaly Medina dio a conocer esta incidencia durante la entrevista que sostuvo a la abogada Karla Viso. La conductora indicó que fue algo que indudablemente afecta. “Es una decepción, una gran decepción”, agregó.

¿CUÁNDO SE CASO MAGALY MEDINA CON ALFREDO ZAMBRANO?

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se comprometieron en junio del 2016. La propuesta se dio cuando ambos decidieron pasar unos días de vacaciones en Hawái.

“Alfredo me trajo con engaños a Hawái. Resulta que anoche me dio un anillo de compromiso precioso y me pidió, bajo las estrellas con una cena romántica, casarme con él, así que le dije que sí”, contó a Trome.

Tras unos problemas, la pareja finalmente se caso el 9 de diciembre del 2016. La ceremonia fue privada y se realizó en La Molina.

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo amenaza a Ricardo Rondón: “Te voy a enviar tu carta notarial”

Samahara Lobatón es captada en el Mercado Central para próximo cumple de su hija: ¿Plan de ahorro?

Regina Alcóver revela que no era amiga de la exesposa de Gian Marco: “Ella mantenía su distancia”