Magaly Medina no se contuvo y explotó con todo contra Gisela Valcárcel, luego que la Señito le mandara un fuerte mensaje la noche del pasado sábado. Según la urraca, la rubia nunca dejó de defenderse de sus ataques y hasta la denunció en varias oportunidades, ganándole casi todos los juicios que le entabló.

“Parecía Jefferson Farfán, me mandaba a todos los abogados de América Tv, me demandó por 50 mil, me hizo varios juicios, así que que no me venga a decir que yo la cacheteaba y ella ponía la otra mejilla. Me demandaste por un montón de cosas, yo nunca he demandado a nadie, ni a Cacho que me difamaba, de mí hicieron hasta una telenovela, Michelle Alexander, ‘Magnolia Medina’, donde supuestamente hacía una biografía no autorizada, no la demandé pese a la vomitable biografía que hicieron de mí. Yo he resistido porque sé que si doy, recibo, por esto estoy bien parada aquí”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Asimismo, mostró un video donde Gisela Valcárcel humilla a un forógrafo de su desaparecida revista y hasta intenta quitarle su cámara. “Así de altanera, de soberbia era, con el marido que tenía al lado” , dijo refiriéndose al fallecido gerente de televisión, Javier Carmona.

MAGALY: GISELA ME CONTÓ QUE CARMONA LA ENGAÑÓ CON TULA

En ese momento, aprovechó para recordarle que la única vez que se sentaron a conversar fue para escuchar su versión sobre la supuesta infidelidad de Carmona con Tula Rodríguez. “Tula se lo quitó y me lo contó, ella me lo contó todo, por eso es que además yo siempre la dedenfí de cada marido que le ponía los cachos. Yo acá contaba la verdad y yo hasta a la misma Tula la he encarado acá porque tuve la versión de ella (Gisela). Ella me contó, la única vez que conversamos, y hay testigos de eso, me contó todo lo que había pasado con Tula y Carmona. Por eso es que yo sé esa versión y la digo y la he defendido a ella siempre porque jamás me pondré del lado de los infieles”, reveló la urraca indignada.

Finalemente, aseguró que fue ella quien siguió a Roberto Martínez por mucho tiempo hasta descubrir que le era infiel con Viviana Rivasplata. “Ya se le olvidó que fui la que le dijo a ella con quién le estaba poniendo los cachos, yo fui la que lo persiguió y logré finalmente descubrir que le ponía los cachos con Viviana”, aseguró Magaly Medina.

Urraca aseguró que la única vez que se reunió con Gisela fue para escuchar su versión sobre la supuesta infidelidad de Javier Carmona con Tula Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR

Ale Venturo se refugia en Valery Revello tras ampay del Gato Cuba

Sport Boys abre investigación a Rodrigo Cuba y el ‘Gato’ acepta salida en Piura

Gigi revela que ya identificaron a mujer del ampay del Gato Cuba: “No es su prima”