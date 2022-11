Lo destruyó. Magaly Medina no tuvo piedad al criticar a John Kelvin, después de revelar que el cantante estuvo a punto de brindarle una entrevista en su programa. La ‘Urraca’ confesó que Kelvin ya había hecho un trato con su producción.

Este trato implicaba una suma de dinero, que el cumbiambero solicitó. Además, dejó en claro que ya estaban listos para grabar la promoción del programa, pero que a último minuto cambió de opinión.

La periodista de espectáculos dejó en claro que John Kelvin le tenía miedo: “John Kelvin dijo que iba a venir al programa, pidió la plata, se le dijo, te damos la plata, iba a grabar la promoción para el programa y de pronto se acobardó”,

“ Dijo que no, que me tenía miedo. Me tenía miedo a mí , como no le tuvo miedo a Dalia cuando la agarro y casi la masacró, a eso debía de tenerle miedo. La gente cobarde hay que recodarle que es cobarde. Porque así como algunos sociópatas no reconocen que están mal, que han cometido algún delito, hay que recordárselos a ver si se lo graban”

Magaly revela que John Kelvin iba a estar en su programa: “Me tuvo miedo, hay que recordarle que es un cobarde”. VIDEO: ATV

TE PUEDE INTERESAR: