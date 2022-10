UN PLATAL. Magaly Medina presentó este miércoles el libro que escribió Carlos Vidal sobre Gisela Valcárcel. Según la urraca, una fan le prestó el texto porque no pudieron encontrarlo, pero confesó que una persona intentó vendérselo por la suma de siete mil soles.

“Algunos vivos quisieron vendernos este libro en 7 mil soles. No puede ser, qué creen, ¿que somos millonarios? Estamos haciendo canje para la fiesta de aniversario y de pronto quieren cobrarnos por este librito, mal escrito, mal contado, siete mil soles”, dijo entre risas la conductoara de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, la urraca aseguró que no comprende por qué la rubia impidió la publicación del libro puesto que no narra nada morboso. “No cuenta nada y tampoco lo escribió Carlos Vidal, porque este no sabía ni escribir su nombre. Lo que cuenta son anécdotas de admiración y de una relación que tuvo con ella, la parte de su historia. Yo he leído el libro y no encuentro hasta ahora nada que pueda ser difamatorio, escrito con rabia, con rencor, más bien parece un homenaje”, acotó Magaly.

Por si fuera poco, calificó el libro como una tontería. “Es un libro tonto, que no contaba nada morboso que es lo que generalmente debe tener un libro para vender. Yo no sé por qué hizo tanta alharaca. Se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre más siniestro de esa época, para confabularse con él e impedir que este libro salga a la luz. Pobre Carlos Vidal, era un pobre diablo antes de Gisela y siguió siéndolo después”, dijo la urraca.

Finalmente, se mostró extrañada porque le dijeron que el libro tendría una segunda parte. “Nunca se hizo, Gisela y Montesinos se encargaron que nunca saliera a la luz”, concluyó Magaly Medina.

