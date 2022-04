La conductora de televisión, Magaly Medina contó que Christian Buhler y el joven César Rey de Castro, con los que Karen Dejó fue ampayada, le solicitaron no emitir las imágenes de ellos junto a la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Y es que en la última edición de ‘Magaly TV, la firme’ reveló que la modelo salió con el empresario Christian Buhler y luego con el joven César Rey de Castro durante la semana santa.

“Qué malcriadito es este empresario Christian Buhler con el que ella salió la primera vez y ahora pasó el viernes y el sábado en Chaclacayo porque la niega horrible. Yo sé que estuvo llamando a varios amigos míos para que intervinieran, en la primera vez que lo ampayé con Karen Dejo, para no pasar las imágenes, felizmente mis amigos que me respetan no se atreven a pedírmelo ... Me contaron de que él se sentía avergonzado de que las cámaras lo hayan ampayado con Karen Dejo”, contó Medina.

TAMBIÉN JOVEN EMPRESARIO

Pero no solo él pidió que no se emitiera las imágenes junto a Karen, sino también lo hizo el joven empresario César Rey de Castro. Mientras que Karen reveló que sigue soltera y que las salidas con los dos empresarios no significó nada.

“Este chico César Rey de Castro, me llamaron y no diré quién, para pedirme que no saque las imágenes a pedido de él. Otro que también quiere ocultarla, pero para qué se mete con bataclanas di después se van a avergonzar. Se avergüenzan los hombres de reconocer que tienen un romance con alguien ligado al vedetismo. Apechuguen no más”, señaló la periodista.

