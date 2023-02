Magaly Medina reveló los detalles del encuentro que tuvo con la figura de Alianza Lima, ‘El Pirata’ Hernán Barcos, en un centro comercial. “Es un líder que deberían de seguir muchos jugadores de futbol”, manifestó ‘La Urraca’.

Te va a interesar: Trasladan a John Kelvin al penal de Ancón II

Magaly contó que el goleador blanquiazul se le acercó en un centro comercial y le presentó a su esposa y a la señora que los ayuda en su casa.

“Un señor se me acercó en el Jockey Plaza y me dijo ‘hola quiero saludarte soy Hernán Barcos y yo ah’ porque de fútbol yo no sé. Fue una charla muy amigable, donde me expresó el respeto que tiene por mí y por el programa”, manifestó.

La periodista consideró a Hernán Barcos como un líder nato y un líder que sí deberían de seguir muchos jugadores de fútbol.

Trome | Magaly Medina encuentro con Hernán Barcos (Magaly TV, La Firme)

Más información: