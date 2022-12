ERA DE ESPERARSE. Richard Swing no se quedó callado luego que Magaly Medina anunciara que lo demandará por una suma de 6 millones de soles de reparación civil, esto por descalificarla luego de hacer público su escándalo en el Ministerio de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra. En una entrevista por TikTok, el pintoresco personaje se pronunció.

“La he denunciado por difamación agravada, me ha dicho basura, sordido. ¿Decir basura no es delito? Te voy a informar, los insultos, los calificativos, las insinuaciones, los hechos falsos aseverados son considerados delitos de difamación agravada, hay jurisprudencia muchísima sobre eso. Le contó a todo el Perú, con Beto Ortiz, que yo me robé la obra musical de Lucila Campos, que me la apropié por 10 mil soles cuando ella estaba agonizando . Eso nunca pasó, eso fue mentira. Eso es difamación, nadie te puede imputar un delito”, dijo a ‘El Rating manda’.

Además, Richard Swing aseguró que si lo invitan a un programa de televisión, no tendrá reparos en acudir para arremeter contra la ‘urraca’. En esa línea, resaltó que la conductora también le ha faltado el respeto en varias oportunidades.

“Yo nunca he querellado a Magaly por el tema de mis contrataciones en el Estado, ni siquiera he tocado ese punto, así que no les vuelva a mentir. Que ella asuma con sensatez, con honestidad su error. En lugar de querer conciliar, ella vuelve a difamarme al decirme que no tengo ningún tipo de calidad moral y llamarme gentuza es otra difamación. Si me invitan a un programa de televisión, voy con mi abogado. Tengo un equipo de 14 abogados ”, agregó.

TROME | Richard Swing anuncia querella contra Magaly

Ante esto, Richard Swing en declaraciones a una entrevista en TikTok, anunció que sumará otra querella más contra Magaly Medina. Resaltó que le exhortará a la conductora que presente las pruebas para probar “todo lo dicho”.

“Mira, mamachita, aquí está tu respuesta, así que no intentes jugar con el Poder Judicial ni presentar una denuncia en base a mentiras, aprende a usar el cerebro y no la boca. Por lo que ha dicho hoy, pasado mañana presentaré una nueva querella. Van a hacer cuatro querellas las que le voy a poner, me ha llamado gentuza, que no tengo ningún tipo de calidad moral, quién se cree ella. En tema del honor, es subjetivo y objetivo, acá el juez será quien (decida)”, puntualizó.