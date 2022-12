No sé quedó callada. Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para hablar acerca del fallido golpe de Estado realizo por el expresidente Pedro Castillo.

La Urraca enfatizó los nervios que mostró el exmandatario durante el mensaje de la nación, realizado en la mañana del 7 de diciembre: “Por ahora los peruanos estamos respirando tranquilos, ya nos repusimos de ese fallido golpe de estado que dio Castillo mientras leía y le temblaban las manos”.

“Qué líder de una nación cuando está tomando una decisión tan trascendental para su país está temblando como pollito mojado. Ahí nomas su incapacidad de liderazgo” , expresó la periodista de espectáculos.

Además, habló acerca de la tranquilidad que sienten los peruanos por la destitución de Castillo: “Todos estamos alegres porque este un momento diferente para el país, no sé cuanto nos dure esta alegría que tenemos de haber sacado a un presidente que llego al poder por el voto que le dieron las masas de este país”.

Magaly ridiculiza a Pedro Castillo

Magaly sobre la vacancia de Pedro Castillo. Video: ATV

Magaly dio emotivo mensaje y se dirige a sus haters

Magaly Medina inició su programa el último lunes 5 de diciembre pronunciándose sobre el juicio con el actor nacional Lucho Cáceres, a quien tendrá que pagar 70 mil soles de reparación civil. La ‘urraca’ tuvo emotivas palabras para sus televidentes y les envió un mensaje de optimismo.

Con la portada en la mano de ‘El Popular’ que la llamaba ‘condenada’, la conductora de televisión sostuvo que sus principales detractores la quieren ver tras las rejas, sin embargo, desconocen la realidad de los hechos con Lucho Cáceres.

“Condenada no, es una mentira muy grande porque para muchos yo ya estoy en la cárcel y en una prisión, los haters y mis odiadores han celebrado este fin de semana, pero la ignorancia en la que están envueltos los hace celebrar un hecho que no es real. Incluso han dicho que no puedo hablar de Lucho Cáceres, quién me lo ha prohibido”, dijo.

