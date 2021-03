SU CREACIÓN. Magaly Medina se pronunció tras las críticas que hizo Rodrigo González contra ella por minimizar el acoso del que fue víctima Fátima Segovia por parte de un trabajador de JB en ATV. La conductora tildó de fresco a su colega y le recordó que le debe su carrera en televisión.

Magaly Medina defendió su postura porque dijo que ella no notaba el acoso en ese video. “Yo dije que era fastidiosillo, sólo vi un video, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno. Hay gente que es intolerante, dice que no critico el acoso porque es mi canal, pero hay gente que se olvida de mi trayectoria (...) gente que nació en este programa bajo mi tutela, si algo sé es enseñar, a la maestra le quieres enseñar”, dijo la conductora por las críticas que le hizo Rodrigo González, quien dio a entender que la conductora tenía una mordaza para criticar a gente de su canal.

“Tienen la frescura de decir que no criticó porque es mi canal (...) hasta me suspendieron por bocona, por peleona, eso me trae problemas en mi vida personal porque cuando hablo hiero y mato, no le estoy preguntando al gerente de mi canal si puedo hablar, a mí nadie me dicta las preguntas, yo no voy y defiendo intereses de canales”, mencionó sobre los comentarios que hizo su ahijado en el programa Amor y Fuego.

Cabe resaltar que Magaly reconoció que Fátima Segovia si fue acosada tras ver nuevo video que difundió el programa Amor y Fuego. La conductora indicó que estas nuevas imágenes si permiten ver que la actriz cómica está siendo hostigada por el hombre disfrazado de Gato Silvestre.

C09-magaly-rodrigo-chuecona

PELUCHÍN DICE QUE MAGALY DEFIENDE A ATV

Rodrigo González expresó su indignación luego de escuchar los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes de acoso viralizadas de la actriz cómica Fátima Segovia, quien se mostró incómoda por las actitudes de un sujeto con el disfraz del gato Silvestre en la grabación de un scketch de JB en ATV.

El popular Peluchín recordó la pasada denuncia de Clara Seminara a Enrique Espejo, más conocido como Yuca, por tocarla indebidamente. “Si Clara está diciendo que esto normalmente ocurre y que ya sucedió en Latina...”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Fue en ese momento que criticó duramente a Magaly Medina, por calificar al sujeto de ‘fastidiosito’ y decir que por eso no tenía reporteras ‘así’. “Se lo tomaba de manera divertida. Yo no sé, si eso hubiera ocurrido en Mujeres al Mando, si hubiera opinado lo mismo. Hay que medir a todos con la misma vara”, indicó.

“A mí, esa situación que involucra a una mujer con esa incomodidad, no me parece entretenido, pero como yo no trabajo en ATV puedo decirlo con libertad”, agregó Rodrigo González, quien también aclaró que si una situación así hubiera tenido lugar en Willax, tampoco se quedaría callado.

