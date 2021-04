LE PONE LA CRUZ. La presentadora de televisión se refirió a las declaraciones que hizo Rodrigo González sobre su separación con Alfredo Zambrano. Magaly Medina indicó que sólo sus verdaderos amigos conocen las razones del fin de su romance, pero que ninguno de ellos está en televisión.

La periodista también espera que esta sea la última vez que se refiere a un tema bastante delicado para ella. “Yo no quiero abrir mi corazón y contar los motivos a que no pudiéramos resolver algunos problemas. Los que sí nos conocen, mi círculo pequeño, mis amigos reales que no están en televisión pueden dar fe de la bella historia de amor que vivimos”.

Magaly Medina precisó que nadie más tiene derecho a hablar sobre su vida sentimental. “Sólo mis amigos pueden explicarlo, pero no lo van a hacer. El resto no me importa, mi grupo cercano sabe. Creo que mi público se merece esta aclaración”.

“La vida real no es como las telenovelas. No tienen los finales felices. No siempre es así, la vida real me ha enseñado a mí particularmente que no vivo dentro de una película. Especulan porque quieren verme llorando, pero no lo haré, el día que lo haga lo haré con mis amigos cercanos, no lo voy a hacer con ninguno de los que están en televisión, no son mi paño de lágrimas”, añadió.

UNA PELEA DEFINITIVA

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar hablar del fin de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano. En ese sentido, el popular Peluchín se preguntó qué pudo haber pasado para que decidieran terminar.

El conductor de Amor y Fuego mencionó unas especulaciones que empezaron a correr desde antes del anuncio de la separación de la periodista. “El rumor que corrió era que hacía tres semanas que Alfredo se había ido de la casa luego de una fuerte discusión. Parecía que en ese tiempo, lo que Magaly no quería era que la prensa se entere o que lo ponchen o que lo sigan de otro show show y que ella diga ‘yo no he dicho que estaba separada”, mencionó el entretenedor.

Asimismo, aseguró sentirse admirado por las palabras de la Urraca, cuando informó que pondría fin a su matrimonio con el notario. “Ni siquiera hubo el tiempo prudencial para ver qué sienten porque antes de divorciarse uno se separa un poco. Es algo que ha pasado de una manera intempestiva e imperdonable”, agregó.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que cree que el problema ha sido realmente fuerte y no los clásicos ‘problemas de comunicación.

ALFREDO DEJÓ DE USAR SU ANILLO

El término de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano ha dado mucho qué hablar. La Urraca utilizó unos minutos de su programa la semana pasada para anunciar que se separaba de su todavía esposo, aunque descartó que haya sido por infidelidad.

Tras el anuncio público, la periodista cogió sus maletas y se fue a Miami para pasar la Semana Santa. Por su parte, el notario también abordó un vuelo el mismo día, 31 de marzo, pero con destino a México.

Sin embargo, el registro migratorio del abogado, difundido por Mujeres al Mando, muestra una salida del país el pasado 18 de marzo, con retorno el 21 del mismo mes. Según el programa de Latina, habría tenido un viaje junto a sus hijas en Miami.

En las imágenes, sacadas del Instagram de una de las hijas de Alfredo Zambrano, se le ve brindar y cenar con sus retoñas. Un detalle de los videos llamó la atención, y es que el notario ya no utilizaba su anillo de matrimonio.

