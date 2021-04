Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar hablar del fin de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano. En ese sentido, el popular Peluchín se preguntó qué pudo haber pasado para que decidieran terminar.

El conductor de Amor y Fuego mencionó unas especulaciones que empezaron a correr desde antes del anuncio de la separación de la periodista. “El rumor que corrió era que hacía tres semanas que Alfredo se había ido de la casa luego de una fuerte discusión. Parecía que en ese tiempo, lo que Magaly no quería era que la prensa se entere o que lo ponchen o que lo sigan de otro show show y que ella diga ‘yo no he dicho que estaba separada”, mencionó el entretenedor.

Asimismo, aseguró sentirse admirado por las palabras de la Urraca, cuando informó que pondría fin a su matrimonio con el notario. “Ni siquiera hubo el tiempo prudencial para ver qué sienten porque antes de divorciarse uno se separa un poco. Es algo que ha pasado de una manera intempestiva e imperdonable”, agregó.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que cree que el problema ha sido realmente fuerte y no los clásicos ‘problemas de comunicación.

TROME - Rodrigo González habla de rumores de pelea entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano

ALFREDO DEJÓ DE USAR SU ANILLO

El término de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano ha dado mucho qué hablar. La Urraca utilizó unos minutos de su programa la semana pasada para anunciar que se separaba de su todavía esposo, aunque descartó que haya sido por infidelidad.

Tras el anuncio público, la periodista cogió sus maletas y se fue a Miami para pasar la Semana Santa. Por su parte, el notario también abordó un vuelo el mismo día, 31 de marzo, pero con destino a México.

Sin embargo, el registro migratorio del abogado, difundido por Mujeres al Mando, muestra una salida del país el pasado 18 de marzo, con retorno el 21 del mismo mes. Según el programa de Latina, habría tenido un viaje junto a sus hijas en Miami.

En las imágenes, sacadas del Instagram de una de las hijas de Alfredo Zambrano, se le ve brindar y cenar con sus retoñas. Un detalle de los videos llamó la atención, y es que el notario ya no utilizaba su anillo de matrimonio.

El mismo día, Magaly Medina compartió un post que ahora podría interpretarse de manera diferente. “La vida es muy corta como para arrepentirse ¡Atrévete y vívela!, escribió la Urraca en sus redes sociales junto a una foto donde se le ve posar en su piscina.

Cabe indicar que la última vez que la periodista y su aún esposo se mostraron juntos fue a finales de enero, cuando el abogado y Daniela Darcourt estrenaron el cover de ‘Probablemente’. Fue la propia conductora de Magaly Tv La Firme quien los recibió en su programa y promocionó el tema en sus redes.