INDIGNADA. Así se mostró Magaly Medina al revelar que la Policía visitó a Rodrigo González el último domingo, en pleno toque de queda para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Según la ‘Urraca’, fueron a verificar el domicilio de Peluchín por la denuncia por violencia de género que le interpuso Cathy Sáenz.

La periodista comenzó explicando que el viernes criticó en Magaly Tv La Firme el curso de producción televisiva que viene ofreciendo la ex Mujeres al Mando bajo la modalidad online. En ese sentido contó que Rodrigo subió los extractos del programa a sus historias de Instagram y le agregó las frases: “Surrealista, ahora la chusca la pega de maestra” y “Curso: cómo triunfar en el fracaso”.

“Sospechosamente el domingo -toque de queda todo el día- me dice Rodrigo que fueron un patrullero con dos policías a la dirección que él consigna, donde él vive. Y como no lograban tocar el timbre de su casa porque solo se puede conectar con el conserje que ese día no estaba, comenzaron a hacer sonar la circulina del patrullero para llamar la atención de algún vecino de ese edificio”, dijo la Urraca.

Según reveló, los agentes finalmente lograron comunicarse e indicaron que quería corroborar si ahí vivía Rodrigo González. “Estaban verificando su dirección porque tenía una demanda de Cathy Sáenz por violencia de género”, añadió Magaly Medina.

“¿Tiene Cathy Sáenz los mismos contactos que Richard Swing para que mande a la policía un domingo en plena cuarentena, en pleno toque de queda, domingo?, cuando hay casos de violencia de genero, de violación, de feminicidio, de acoso, de violación de niños, de tocamientos indebidos; sin embargo, Cathy Sáenz es más importante. ¿Qué es ahora? ¿también tiene padrinos? ¿madrinas?”, cuestionó la Urraca.

Policías fueron a la casa de Peluchín por denuncia de Cathy Sáenz | Magaly Tv | TROME