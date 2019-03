Magaly Medina sobre ruptura de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe: "¿Terminaron hace una semana? Eso no se lo cree nadie"

El programa 'Magaly TV: La Firme' reveló imágenes exclusivas de Mario Irivarren e Ivana Yturbe juntos. En el video, los ex aparecen por las calles de Surco aproximadamente a las 4 de la mañana conversando.

Tal y como ellos lo han asegurado, no hay ninguna muestra de afecto entre ambos. Lo que sí llamó la atención es que tanto Ivana Yturbe como Mario Irivarren habían asegurado en varias entrevistas que ellos no hablaban fuera del programa Esto Es Guerra.

Inmediatamente después de hacer el anuncio del ampay en ATV, Ivana Yturbe anunció que su relación con Jefferson Farfán había terminado hace una semana y media atrás. Según la modelo, al futbolista no le gustaban varias cosas de ella y no le gustó que aceptara trabajar junto a su ex en Esto Es Guerra.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina utilizó su cuenta Twitter para burlarse de la modelo. La periodista compartió la noticia de Trome y escribió: "¿Terminaron hace una semana? Jajajaja ¡Eso no se lo cree nadie!"

Además, Magaly Medina compartió el tuit de un seguidor que escribió: "Ahora resulta que Farfán e Ivana terminaron hace semana y media jajajaa que conveniente! ¿Y el anillo? ¿Y toda la joda con los hip hops? Ya pues... No nos quieran agarrar de sonsos tampoco"

Lo cierto es que durante la semana donde supuestamente Ivana Yturbe y Jefferson Farfán habían terminado, la modelo minimizó las predicciones de Reinaldo Dos Santos, quien aseguró que esa relación no tenía futuro.

Además, la 'princesa inca' midió su rivalidad en un duelo de hip hop con Rosángela Espinoza. En el programa, la chica selfie también vaticinó que el romance con el futbolista estaría por acabar.