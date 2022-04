RESPONDIÓ CON TODO. Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Leonard León, quien aseguró que la ‘urraca’ no era ejemplo de nadie y que no podía criticarlo por un gallo que le salió mientras cantaba en un evento.

La conductora de TV cuestionó al cumbiambero y lo tildó de “igualado” por tutearla en su video. “Bien igualado ¿no?, quién te ha dado confianza para que tú me tutees ¿Cuándo nos hemos emborrachado juntos? (…) No te conozco ni en pelea de perros”, expresó.

Asimismo, le enfatizó que Leonard León fue denunciado por violencia física contra su expareja Karla Tarazona y su hermana Vanessa León.

“Vamos a recordarle de cuando su hermana lo denunció por agresión, este tipo no debería ni salir en redes sociales, debería estar metido en un hueco”, señaló.

Magaly Medina saca su artillería y ningunea a Leonard León (Video: ATV)

Magaly Medina a Leonard León: “Para mí es cualquier cosa”

En otro momento, Magaly Medina afirmó que el cantante no tiene la autoridad moral para reclamarle nada debido al historial de escándalos en los que se ha visto involucrado.

“No me quiero rebajar al fango donde algunas personas viven, es el caso de Leonard León para mí, para mí es cualquier cosa, que le falle la voz en un escenario no es importante, lo importante son las características de hombre que ha demostrado ser a lo largo de estos años y que han opacado cualquier cosa que haya hecho en el mundo artístico”, señaló.

Finalmente, la ‘urraca’ considera que el hecho que Leonard León esté perdiendo la voz sería lo mínimo que le tocaría. “Ahora está perdiendo hasta la voz, pero bien que se lo merece por todo lo mal que se ha comportado con las mujeres de su familia”, sostuvo.

