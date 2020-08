UN POCO FRÍA. Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa a hablar del karaoke que realizaron Said Palao y Alejandra Baigorria en Esto es Guerra. En su monólogo, la conductora expresó que el integrante del reality debe pisar tierra porque no será capaz de pagar los caprichos que implica salir con la empresaria de Gamarra.

“No se pasen de la raya cómo le va a decir que eres el amor de mi vida, yo sé que eres joven, estás deslumbrado por el cuerpazo de la Ale Baigorria, aguantate un poco, ella te está diciendo tu cuerpo es mi lugar favorito, pero por cuánto tiempo”, menciona la conductora de televisión sobre Said Palao.

La conductora hizo una comparación entre Said Palao y las exparejas de Alejandra Baigorria. “Tú no eres Hart, tú no eres Caballero, tú no le puedes dar el anillo que Caballero le dio, no te comiences a entusiasmar mucho, es un consejo de hasta un conejo”, agrega.

Durante su programa, Magaly Medina también hizo duros comentarios contra Gino Assereto y Jazmín Pinedo. “No te desgastes, cuando una mujer va y se acuesta con otro ya fuiste, consejo de alguien que ya tiene experiencia (...) eso de Jazmín no creo que Gino la vaya a buscar, ya no disimulen, ya fueron, son padres de una niña, van a ser papás siempre de esa niña”, indica.

Alejandra Baigorria y Said Palao. (Magaly Tv. La firme-TROME)

Jazmín Pinedo le advirtió a Rosángela Espinoza que no tolerará otra falta de respeto. (EEG/ América)

Magaly le da de alma a Gino Assereto (TROME)