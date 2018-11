Magaly Medina sobre su salida de Latina: "Fueron cuatro gatos que se sintieron fastidados y presionaron para sacarme"

Magaly Medina tras ser presentada en el programa de Beto Ortiz y manifestar que quiso hacerse la seria, pero no le quedó , contó qué es lo que realmente pasó cuando sorpresivamente Latina la sacó del aire por un comentario que hizo sobre Paolo Guerrero y su sanción del TAS que, hasta ese momento le impedía jugar el Mundial Rusia 2018.



"A mí me dijeron que era el canal de la selección, del Mundial y que afectaba los intereses económicos de los auspiciadores, pero para mí que fueron cuatro gatos de esos que hacen deportes que se sintieron fastidiados", dijo Magaly Medina en referencia al equipo que dirigió Eddie Fleischman para el Mundial de Rusia 2018.

Agregó además que "la Federación Peruana de Fútbol nunca me quiso, jamás me quiso... Más allá de todo son las personas y los ejecutivos que le hacen caso a esa persona, porque yo creo que el periodista tiene que ser independiente y si tú en tu medio no defiendes a tus periodistas, estás mal pues", sostuvo Magaly Medina.

Magaly Medina contó por qué fue sacada de Latina. (Video: ATV)

LA SACARON CON ROCHE



Latina retiró el programa 'La Purita Verdad' de Magaly Medina luego que los comentarios que realizó sobre Paolo Guerrero generó una ola de críticas hacia el canal en las redes sociales y convirtió el hashtag #LatinaDespideAMedina en tendencia.



En un breve comunicado dado a conocer en el noticiero de Latina se lee que tanto el canal como Magaly Medina decidieron "por mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente".



"En momentos como este, en el que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido por mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal. La participación de la señora Medina se definirá una ver concluído el Mundial", decía el comunicado

Latina emitió comunicado sobre salida del aire del programa de Magaly Medina.

COMENTARIO QUE LA SACÓ DE LATINA



Magaly Medina anunció aquella mañana de mayo la noticia de la sanción de Paolo Guerrero y no dudó en opinar sobre el momento que pasó el capitán de la selección peruana, palabras que los televidentes no recibieron bien y la criticaron duramente en redes sociales.



"Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas", puntualizó Magaly Medina.