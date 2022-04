Magaly Medina comentó las fiestas que fueron organizadas por Karla Tarazona y Christian Domínguez para su hijo Valentino, que el sábado pasado cumplió siete añitos. La urraca comparó ambas celebraciones y destacó que la de la conductora de Tv tuvo más presupuesto.

“Karla se lo hizo en la casota grande que tiene junto a su nuevo esposo, había un Spiderman contratado que hacía sus piruetas, los chiquitos tenían payasitos, animadoras. Lo de Christian... Christian se disfrazó de Spiderman... o sea... lo más económico ¿no?”, rajó la periodista, sin embargo, destacó el gesto del cantante. “Creo que es un bonito gesto que tu papá se disfrace de tu héroe favorito”, acotó.

Magaly Medina reconoció que Valentino se divirtió en ambas fiestas, aunque la de Christian fue dentro de su departamento y más austera, en comparación a la de su expareja.”El niñito se divirtió en los dos lados, había un poco más de platita, de sencillo donde Karla, pero lo interesante es que por parte de ambos padres este niño recibe la atención y el cariño”, agregó la pelirroja.

Finalmente, no pudo concluir sin lanzarle un misil a Christian Domínguez, ya que no hizo ninguna pirueta interesante para el cumpleaños de su hijo. “Este Spiderman no sabe hacer ninguna acrobacia, además de bailar el gusano, no sabe hacer nada, mejor hubiera traído un muñeco o un inflable, no hace hacer nada de Spiderman, no sabe ni trepar la ventana, es que creo que nunca ha tenido esquina”, arremetió la conductora.

