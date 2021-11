Fiel a su estilo, Magaly Medina le respondió de manera clara a Giuliana Rengifo por las supuestas indirectas que había enviado tras la confesión de la cumbiambera sobre un amorío con su esposo Alfredo Zambrano. La cantante se presentó en ‘Amor y Fuego’ para advertirle a la ‘urraca’ que deje de estar lanzándole indirectas y esto le respondió la conductora.

Al iniciar su programa Magaly TV La Firme, la urraca aprovechó la oportunidad para burlarse y dejarle en claro a Rengifo que nunca se ha referido a ella de manera indirecta, pues es una persona que nunca le ha importado.

“Resulta que ahora todo lo que digo A, B o Z son indirectas, no ves que andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado. La gente anda bien loca, ahora dicen que también hago lenguaje de señas, me interpretan ahora”, recalcó.

De manera sarcástica, Magaly insistió al señalar que tiene mejores cosas en qué ocupar su tiempo, que estar refiriéndose a otra persona sin nombres.

Magaly se burla de Giuliana Rengifo por amorío con su esposo: “Si lo toma como indirectas, ¿a mí qué?”

“Ahora he venido vestida de rojo, también indirecta, ¿a quién indirecta? al toro, jajaja. Esta nota no es una indirecta y si la quiere tomar como indirecta a mí qué, háganlo, fastídiense, moléstense, irrítense, mientras yo me río, jaja”, precisó.

NOTARIO HABLARÁ DE GIULIANA RENGIFO

En una entrevista exclusiva a Día D, Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano responderán a las recientes declaraciones que ha dado la cantante Giuliana Rengifo, quien ha revelado un fugaz romance de un mes y medio con el notario.