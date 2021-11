El último sábado, Isabel Acevedo se consagró como la ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del Show’, sin embargo, la polémica conductora Magaly Medina se burló de la popular ‘Chabelita’ por decir que triunfó con “nombre propio”.

“Ella era una bailarina más del staff de bailarines que acompañan, en este tipo de shows de baile, a las que sí tienen nombre propio, ¿entiendes? Ella era una más, como los Anthony Aranda de este mundo”, arremetió la ‘urraca’.

Magaly se cuestionó por qué Acevedo dice que tiene un nombre propio cuando se supone que siempre lo ha tenido. “Yo soy Magaly Medina, tengo nombre propio, no necesito decirlo”, remarcó.

Magaly se burla de Isabel Acevedo tras ganar en Reinas del Show: “Eres Chabelita, la que serruchó a la Tarazona” Video: Magaly TV La Firme

“Ha dicho tantas veces que ha ganado la corona con un nombre propio que me ha hostigado. Chabelita, tú eres Chabelita, la ex de Christian Domínguez, Chabelita la que serruchó a la Tarazona, Chabelita la que le quitó el marido a la Tarazona, esa es... Lo que pasa que ella no es conocida por un talento, sino por ser la ex de Christian Domínguez”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme burlándose.

CHABELITA Y KARLA TARAZONA ERAN CERCANAS

En otro momento, Magaly Medina recordó que la misma Karla Tarazona decía que era cercana a Isabel Acevedo, pues ella era la pareja de baile de su entonces pareja Christian Domínguez.

“La Tarazona lo contó mil veces, que ella iba a su casa, que iba a su casa y que era la pareja de baile de Domínguez, pero claro ella se lo llevó a la casa, eso no estaba estipulado en el contrato”, dijo entre risas.

“Es una huachafada, no necesitas decirlo... Mayor talento aparte del baile no le conocemos porque ni siquiera le hemos visto cómo peina porque tiene una peluquería... Chabelita se lo debe todo a Domínguez, no hay otra forma, ella se hizo tristemente célebre por quitarle el marido a la Tarazona, así fue”, volvió a decir la ‘urraca’.