Magaly Medina descargó toda su artillería y hasta se burló de la vidente conocida como la ‘hija de Nostradamus’, que este jueves estuvo en En Boca de Todos para leerle el futuro a Flavia Laos pero terminó confundiéndola con la actual pareja de su exnovio, Luciana Fuster.

“Qué roche, en EBDT la confundieron a Flavia con Luciana, qué roche. No sé por qué últimamente están llamado a gente que dice que adivina. Esta mujer tenía una bolita de vidrio ahí y juraba que ahí estaba mirando el futuro de la Laos, ni yo con lo bruja que soy, me he atrevido a tanto jamás. Pura palabrería barata, pura charlatanería l a que hacen estas personas en la tele, encima la confunden”, dijo la urraca.

Además, resaltó que el ‘cuy’ de En Boca de Todos cargó a la vidente y en ese momento se le vio todo. “Se le vio hasta el alma a la astróloga charlatana, la hija de Nostradamus... qué Nostradamus, charlatana para mí, es mi opinión, encima ni siquiera sabe el nombre. El karma, el karma de Flavia”, acotó la conductora.

‘Hija de Nostradamus’ confundió a Flavia Laos con Luciana Fuster y Magaly se burló con todo.

MAGALY RAJA DE FLAVIA

Así se mostró Magaly Medina este jueves al hablar de la fiesta de cumpleaños que le organizó Flavia Laos a su novio, Austin Palao. La celebración fue muy comentada porque la modelo sorprendió al cantante con fuegos artificiales, algo que la urraca calificó como un ‘sin sentido’.

“¿Por qué le pusieron fuegos artificiales? No tiene sentido, qué festejaban, ni que fuera una fiesta patronal, ni que le hubieran puesto el anillo, ni que le hubieran pedido boda, ni que fuera año nuevo”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme fiel a su estilo.

En ese sentido, consideró que quizá el show visual fue por el popular ‘canje’. “Seguramente como todo se lo dan en canje, todo es gratis... ¿fuegos artificiales? ¿para qué? un castillo de fuegos artificiales era lo único que faltaba, tipo San Pedrito, tipo fiestas religiosas”, se burló la urraca.

Finalmente comentó el cierre del espectáculo con un ‘te quiero mucho’. “Yo también quiero mucho a mi gatito, a mi perrito, a mi mascotita, ni siquiera un te amo... si así le haces cuando lo quieres, cómo será cuando llegue a amarlo”, dijo Magaly Medina entre risas.

