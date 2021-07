SE BURLA. Magaly Medina inició su programa bailando una conocida canción de Mike Bahía y aprovechó el momento para criticar al programa de “La Voz Perú”, donde el cantante colombiano es uno de los coaches junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila.

La conductora de televisión afiló su puntería hacia el reality de canto que se transmite por Latina TV. Según dijo, a pesar de que personajes internacionales como Mike Bahía se encuentren en el programa, tiene poca audiencia lo que “es una pena porque se invirtió mucho en esta producción nacional”.

“Quise entrar con una canción de Mike Bahía para que la gente sepa, que el colombiano, el famoso, el que está con Greyci, estuvo por aquí en nuestro país y nadie se dio cuenta. Pobrecito, en homenaje a Mike Bahía, que me encantan sus canciones, lo puse”, se burló la popular ‘urraca’.

“Es que ese programa no lo ven, qué pena, es que de verdad, da pena cuando una producción nacional, que invierte muchísimo dinero, no funciona y no cala en el gusto popular, entonces los productores tienen que ponerse a pensar qué pasó, si me traje al gran Guillermo Dávila y a Mike Bahía”, sostuvo.

Magaly Medina señaló que artistas como Guillermo Dávila “no empata con la gente”, ya que pertenece más a su generación; mientras que el éxito musical de Mike Bahía no va en paralelo con su carisma pues es como “una planta”.

“Guillermo Dávila no es un personaje que ya empata con la gente, perteneció a mi generación, o sea de las telenovelas que veíamos gente de mi edad; y Mike Bahía que si bien es cierto lo ven jóvenes, pero como personaje es una planta. O sea pones una planta de plástico aquí y tiene más vida que Mike Bahía en un programa de televisión, la urraca que está acá es más expresiva que él”, dijo riéndose.