Melissa Klug visitó el set del programa “JB en ATV”, donde revivió su pedida de mano al estilo de Jorge Benavides, pero lo que llamó la atención de Magaly Medina es que la popular ‘Blanca de Chucuito’ haya tratado de tapar su anillo de compromiso en todo momento.

“No sé por qué no le quiere enseñar a las cámaras el anillo, tiene miedo que la vayamos a tasar, tiene miedo que la llevemos al joyero y que no cueste los 50 mil soles que ella dice que se gastó su novio Jesús Barco”, cuestionó la conductora de espectáculos.

Magaly le da consejos a Melissa Klug

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” ironizó con la actitud de la empresaria, y le recomendó lucir orgullosa la joya que selló su compromiso con el futbolista Jesús Barco.

“¿Por qué vas a esconder un anillo? Esta bien si es chiquito, si no vale los 50 mil, al pobre le costó 5 mil soles, 8 mil soles, pero es su anillito, la voluntad de querer casarse contigo es lo que vale. Sé romántica pues Melissa”, dijo entre risas.

Como se recuerda, Magaly Medina reveló recientemente el pelotero del Carlos A. Mannucci habría gastado 50 mil soles en el anillo de compromiso y la pedida de mano que organizó para la empresaria.

