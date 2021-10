Magaly Medina se burla de Youna en el fiestón de su hija: “Estaba perdido, como un muñeco de la torta”

Samahara Lobatón organizó una tremenda fiesta por el primer año de su hija Xianna y Magaly Medina no fue ajena a los comentarios. La conductora aseguró que la gran fiesta que realizó el clan de Melissa Klug fue por canje y se burló de Youna, el padre de la pequeña.

Pese a que Samahara ha negado que la fiesta de su bebé, decorado con cientos de globos, no le ha salido gratis, la popular ‘urraca’ afirmó que esto no sería así, pues se la pasaron compartiendo las marcas de todos los productos.

“Eso no le costó nada, no sé, yo soy mal pensada... Por cierto, 15 piñatas, ¡15! Esa niña no va a romper ni una, ni media piñata, seguro que cuando acabó la fiesta estaba dormida. Quienes más han disfrutado son sus invitados y los adultos que fueron a la fiesta”, dijo desatando las risas de los miembros de su equipo.

Además, Magaly Medina argumentó que la hija de Samahara ha nacido con muchos privilegios al ser la nieta de un mediático personaje como Melissa Klug.

“Qué tal despliegue, uno dice ‘wao’ 15 piñatas, 1 torta giratoria de 5 pisos, tantos globos, tantas flores por todos lados, adornos, la cantidad de globos. Claro, pero si te los da una empresa de globos gratis, todo porque saben que es la hija de Melissa Klug porque todos los medios van a estar fotografiando todo lo que salga en la fiesta, por supuesto eso atrae a muchas firmas que quieren ver sus nombres puestos en agradecimientos”, sostuvo.

“Todos los agradecimientos están ahí, así que no vengan a decir que esto no fue canje. 3 mil soles el alquiler de la casa, eso no creo que haya sido canje, quizá lo pagó la abuela porque está chocha”, agregó.

MAGALY SE BURLA DE YOUNA EN LA FIESTA

Magaly Medina también habló sobre Youna, la expareja de Samahara Lobatón y el padre de su hija. La ‘urraca’ criticó la actitud que tuvo el joven en la fiesta de la pequeña y dejó entrever que no habría puesto ni un sol.

“¿Viste la cara de Youna? Está parado, mirando, como diciendo qué hago acá en esta fiesta, ¿qué es lo que han puesto? Está perdido y aplaudiendo de mala gana. Es que claro, la hija de Melissa Klug le dijo ‘tú vienes y te paras acá’. Te ponen como si fueras un muñeco de la torta”, precisó.