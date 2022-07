Magaly Medina empezó su programa de este viernes refiriéndose a sus detractores, que la criticaron en redes sociales y medios de comunicación por ponerse del lado de Rodrigo Cuba en el escándalo que lo envuelve con Melissa Paredes y su menor hija.

“Somos un programa líder que dice la verdad. Yo sé que todos los chiquititos y cualquier otro copión en la televisión nacional van a intentar tirarnos todo el barro posible. Estoy acostumbrada a eso todos los días” , dijo la urraca indignada por los ataques en su contra.

Asimismo, se refirió a sus críticos en redes sociales que la acusan de venderse al Gato Cuba. “A mí nadie me va llamar angurrienta y decirme que yo me vendo por dos soles, ni por cien, ni por mil ni por un millón. Estoy orgullosa de la carrera que he hecho, soy la persona más incorruptible en este país de corruptos. Vivo de lo que me da mi carrera, yo no me peseteo, no me vendo por dos reales, no soy una desempleada cualquiera, no soy una tontita ni una angurrienta”, indicó la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, aseguró que no se ‘prostituye’. “De prostituta yo no tengo ni un pelo, nada, absolutamente . No soy una prostituta, no estoy en venta, no hay quién me compre, no hay dinero en el mundo que compre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo opino”, acotó Magaly Medina.

Magaly Medina se mostró más que indignada por las críticas que recibió en rerdes sociales acusándola de ‘venderse’ a Rodrigo Cuba.

