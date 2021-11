Magaly Medina se defiende tras quedarse en shock al leer prueba de hermandad: “Mi programa no es de ADN, es de farándula”

Este miércoles, Magaly Medina, al dar inicio a una nueva edición de su programa “Magaly TV La Firme” salió al frente para aclarar lo sucedido en la edición de ayer, tras quedarse en shock al revelar si la hija de Roxana Valiente era la hija de Antonio Cartagena. Esto tras hacerle una prueba de hermandad a la hija de Vanessa Tenorio, cuyo padre es el cantante de salsa.

Y es que según arrojó el resultado de dicha prueba de ADN ambas niñas no tendrían el mismo padre. Ante esto, Magaly Medina inicio su programa dando su descargo.

“Ayer casi sufro un shock nervioso al aire, el primero de mi carrera en estos 24 años. Y es que ayer, me dieron este sobre, y yo la primera vez que hago algo de ADN, mi programa no es de ADN, es de farándula y a veces hacemos casos sociales, pero jamás he visto una prueba de ADN en mi vida”, manifestó Magaly.

La ‘Urraca’ se defiende

“Y me dan un sobre cerrado, sellado porque así trabaja Biolinks, ya que nadie sabe los resultados. Entonces, cómo todavía Antonio Cartagena no ha recibido la orden de un juez de irse a ser una prueba de ADN, ya Roxana Valiente, una de las madres que le está pidiendo que se haga la prueba de ADN para que cumpla con sus obligaciones como padre porque él ha puesto en duda su paternidad y dice que “esa niña no se le parece” y fue fruto de una cuestión sin importancia según lo que dijo en el “Programa Día D”. Por eso, decidió convencer a la mamá de la otra hija de Antonio Cartagena para hacerse prueba de hermandad, pero al leerlo que no existe un vínculo de parentesco de media hermandad, me quedé en shock”, sentenció.

