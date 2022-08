SE SALIÓ TODO DE CONTROL. Magaly Medina protagonizó un tenso enfrentamiento EN VIVO con Lucy Cabrera, la abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel. La exvedette quería ingresar al set para pronunciarse sobre el caso que involucra al hijo del imitador.

Magaly Medina empezó su programa señalando que Lucy Cabrera quería ingresar al set para defender a Ronald Hidalgo, sin embargo, su expareja y madre de su hijo había acudido al estudio sin un abogado por lo que la pelirroja conductora decidió que solo los protagonistas estén presentes.

“Tú no puedes hablar porque está sin abogado. ¿No sabe hablar tu patrocinado?”, dijo inicialmente Magaly Medina. “Él no va a hacer un show, Magaly no te burles”, le respondió Cabrera.

Magaly Medina discutiendo en vivo con Lucy Cabrera en la última edición de su programa (Foto: Captura TV)

MAGALY MEDINA SE PELEA CON LUCY CABRERA

Al escuchar la respuesta de Lucy Cabrera, Magaly Medina le pidió que ‘no haga show barato’ pues Lucy Cabrera empezó a alzar la voz detrás de las cámaras, en pleno programa en vivo.

“El show lo estas haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación”, puntualizó Magaly.

Finalmente, Magaly Medina decidió cortar el caso y pasar a una tanda de anuncios, para que las aguas se calmen en el estudio, debido a que Lucy Cabrea exigía salir en pantallas.

“Los shows baratos no me gustan, los hago yo sola” , dijo finalmente Magaly Medina, para luego a mandar a una pausa comercial.