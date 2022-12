ENÉRGICA. Magaly Medina inició su programa el último lunes 5 de diciembre con la voz quebrada al pronunciarse tras perder el juicio con el actor nacional Lucho Cáceres, a quien tendrá que pagar 70 mil soles de reparación civil. La ‘urraca’ tuvo emotivas palabras para sus televidentes y les envió un mensaje de optimismo.

Con la portada en la mano de ‘El Popular’ que la llamaba ‘condenada’, la conductora de televisión sostuvo que sus principales detractores la quieren ver tras las rejas, sin embargo, desconocen la realidad de los hechos con Lucho Cáceres.

“ Condenada no, es una mentira muy grande porque para muchos yo ya estoy en la cárcel y en una prisión , los haters y mis odiadores han celebrado este fin de semana, pero la ignorancia en la que están envueltos los hace celebrar un hecho que no es real. Incluso han dicho que no puedo hablar de Lucho Cáceres, quién me lo ha prohibido”, dijo.

En esa línea, argumentó que siempre ha visto con optimismo los conflictos que se le presentan en la vida porque “siempre hay un mañana”.

“Pa lante, pa lante, camina siempre peruano, el que estás ahí escuchándome, el que piensa que hoy esa piedra en el camino no te va a levantar jamás, pa lante, mira con optimismo, siempre, mientras estemos sanos, mientras tengamos vida, podemos hacerlo todo, somos dueños de nuestro destino. Pa lante, aunque la noche se vuelva oscura, siempre piensa que hay un amanecer, mientras más negra esté la noche ya sabes que pronto va a salir el sol. En los momentos más difíciles de mi vida siempre sé que habrá un mañana y el mañana será mejor”, sostuvo.

MAGALY REVELA QUE LUCHO CÁCERES LA AMENAZÓ

Magaly Medina afiló toda su puntería en contra de Lucho Cáceres, luego que le ganara un juicio, en primera instancia, por el presunto delito de calumnia e injuria tras llamarlo ‘basura y escoria’.

“Yo no le tengo respeto, es un tipo violento, agresivo, insultante, patán, que siempre, a lo largo de mis años en televisión, se ha considerado intocable. Se las ha agarrado con mi talón más débil, que son mis reporteros, camarógrafos, mis fotógrafos”, dijo la urraca.

En ese momento, reveló que Lucho Cáceres la ha amenazado varias veces con golpearla. “A mí me ha amenazado, a través de mi productor y a través de terceras personas, varias veces, que si me encuentra en la calle me iba a pegar, me parece temible, muy violento ”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

