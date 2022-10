FUERTE. Magaly Medina contó que recibió a Karla Tarazona en su casa luego que se anunció la separación de Rafael Fernández. Según la ‘urraca’, la conductora de TV estaba muy afectada porque no quería perder su relación.

“Insinúa que Karla me cuenta a mí cosas para que yo las diga”, dijo la conductora antes de soltar una bomba. “Yo también me junté con Karla en mi casa, y fue la nana Maricarmen. La sentí muy dolida, profundamente dolida, una mujer enamorada que no quería perder su relación” , expresó.

Del mismo modo, afirmó Karla Tarazona no entendía por qué Rafael Fernández abandonó la casa que compartían, y que ella estaba inconsolable.

“Sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, acotó la pelirroja.

Magaly Medina lamentó que el ‘huevero’ siempre se esté comparando con el ex de Karla Tarazona.

Karla Tarazona cuadra a Rafael Fernández: Yo no me vendo

En su programa, Karla Tarazona afirmó que no firmó el contrato de confidencialidad con Rafael Fernández porque ella “no se vende”.

“Yo no me vendo por un sol, ni por 8 mil ni por 50 mil ni por un millón porque a mí nadie me va a tapar la boca. ¿Por qué querías cerrarme la boca, que firme un contrato de confidencialidad? Para que no salga a defender cuando hables, yo sí sé defenderme, yo como tú tengo muchísimas cosas guardadas”, sentenció.

