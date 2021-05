Magaly Medina contó que se inmunizó contra el coronavirus con la vacuna de Johnson & Johnson, el 1 de abril en Estados Unidos justo al día siguiente que anunció que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano había llegado a su fin.

“Hice público que me vacuné porque no es un delito. Además, las autoridades de Estados Unidos lo permiten. La vacuna que recibí es una sola dosis, la de Johnson y Johnson y me la puse al día siguiente de mi cumpleaños, el 1 de abril en el primer viaje que hice a Miami”, contó Magaly Medina.

¿No tuviste ninguna reacción adversa?

No, ninguna. Mi hermana (Mariella) que es residente, se vacunó con la Pfizer y en la primera dosis no le pasó nada, pero con la segunda tuvo un poquito de malestar náuseas y fiebre.

Magaly Medina se vacunó en Miami





Magaly, en ‘Amor y fuego’ comentaron sobre el cumpleaños del señor Zambrano, ¿lo saludaste?

No lo saludé.

Como dice tu post en Instagram, ¿estás cerrando ciclos?

En la vida hay que ir cerrando ciclos, la vida es tan corta que no puedo estar deshojando margaritas una eternidad.

En redes vi que las hijas del señor Zambrano le celebraron su cumpleaños

Seguramente, no estuve en Lima y no sigo en redes a su familia.

Notario Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños con sus hijas (Foto: Instagram)

Ahora que el rating de tu programa sigue subiendo, ¿habrá novedades?

Sí, en eso estamos trabajando y no solo me va bien a mí, también a Jorge Benavides, que le ganó en el rating a nivel nacional a la ‘Señito’, es que ella volvió sin novedades. Creo que le faltó renovarse, el humor nos hace falta en este momento y, si no le ofreces una alternativa buena, el público te va a cambiar, encima Orderique no hace nada, una planta tiene más vida que él.

LA REINA DE LA NOCHE

El público te coronó como ‘la reina de la noche’ por tu rating.

Lo que me interesa es captar la atención del público, volver a tener mi público de siempre, el de antes. Sí, es cierto que me siento muy satisfecha con los resultados y, bueno, no se puede tener todo en la vida. Por ahora tengo el favor del público con su sintonía y el rating que es lo que me importa, y eso es básicamente lo que me da muchísima felicidad. Mi programa y yo siempre hemos sido uno y ahora estoy dedicada 24/7 a él y mis proyectos.

A veces haces promedio de 16 puntos y comentaste que es con una mínima inversión...

Sí, realmente mi programa es súper anunciado, tengo un A, B y C muy fuerte, llegamos a ‘picos’ de 20 puntos, es el más vendido del canal y no es que me esté jactando, pero es la verdad, lo digo con convicción y orgullo.

TROME | Magaly Medina habló de la protección que tuvo Yahaira Plasencia y los chicos reality

Magaly, comentaron que estabas en el norte con tu esposo...

Viajé con María Pía (Copello) y su esposo, y con el equipo de redes sociales.

¿El señor Zambrano y tú siguen conversando?

Realmente tuve una semana bien complicada, dedicada íntegramente a mi trabajo, no he tenido tiempo para nada que no sea mi trabajo.