NO LA PERDONAN. Magaly Medina y Alfredo Zambrano se encuentran en Croacia disfrutando de unas paradisiacas vacaciones. La parejita celebró el bicentenario de la independencia fuera del país, por lo que muchos aprovecharon para recordarle a la Urraca su promesa de abandonar el Perú si Pedro Castillo lograba ser presidente de la República.

Todo comenzó con un post de la Urraca en Instagram, donde se muestra en un hermoso muelle al lado del notario. “Happy days. Recargando energías en un viaje lleno de amor”, escribió en la publicación la conductora de Magaly Tv La Firme.

“Qué bueno que te quedes por allá. Cumpliste tu promesa”, le escribió un seguidor. La periodista de espectáculos no se quedó callada y contestó de manera sarcástica y sin dar importancia a la crítica. “Gracias por seguirme”, indicó.

Magaly Medina le contesta a sus críticos

Otro de sus seguidores le pidió que no regrese al Perú porque su programa ha afectado la vida de muchas personas. “Quédate ahí y por favor no regreses. Dijiste que si Castillo ganaba te irías del país, ahora por favor no vuelvas, tu programa le arruinó la vida a mucha gente”, escribió.

La Urraca, lejos de quedarse callada, indicó son los propios jugadores quienes arruinan sus vidas con sus recurrentes infidelidades. “Mi programa o las infidelidades de algunos jugadorazos? Cómo les encanta quitarse la culpa echándosela a mi programa jajaja Pórtense bien no más. Besos! Ya regreso”, dijo Magaly Medina.

