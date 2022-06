Magaly Medina le dedicó varios minutos de su programa al Miss Perú y aseguró que la dirección del certamen, dirigida por su examiga Jessica Newton, tiene favoritismo por Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo y novia de Hugo García.

“No se parece a una Janic Maceta cuando camina. Yo la veo con una belleza bastante normal. es una chica guapa pero no de una belleza extraordinaria. Así como ella, hay cientos en los concursos de belleza”, dijo la urraca.

En ese sentido dijo que a Alessia le falta mucho y todavía no tiene experiencia como miss. “Le falta y mucho. Cuando la entrevistaron no sabía no hablar, no sabe salir bien de las situaciones. S eguro está acostumbrada a que todo se lo pauteen, que todo se lo pongan en el teleprompter. Ella todavía no sabe ni responder bien, yo creo que prepárenla uno o dos años más, no está preparada aún”, dijo la conductora de Magaly Tv la Firme.

Según Magaly Medina, hoy en los concursos de belleza ya no solo exigen caras bonitas y para ella, Alessia Rovegno ‘no transmite’. “Hay personas que quizá pueden ser menos bellas pero transmiten algo, un encanto especial. Esta chica es bella y punto, se nota que hay favoritismo, es como si le hubieran dicho ‘métete al concurso y te aseguro que te doy la corona ’”, indicó la periodista.

MAGALY DICE QUIÉN ES SU FAVORITA PARA EL MISS PERÚ

La urraca aseguró que ha visto a trres candidatas que se perfilan para ganarse la corona del Miss Perú. “Por lo menos se ven mucho mejor, tienen mejor desempeño y mejor forma de caminar sobre una pasarella”, acotó.

Para Magaly Medina, la más bella de las candidatas es la voleibolista Flavia Montes. “Me parece un tipo peruano, los ojos claros, la piel morena, el pelo ensortijado... los peruanos también somos morenos, acá no somos gringuitos. Esa es una auténtica belleza peruana, tiene porte, sabe caminar bien, habla bien, es bellísima. Si quieren ganar algo deberían mandarla a ella” , indicó la conductora.

Finalmente dijo que Alessia Rovegno solo tiene mérito por ser hija de Bárbara Cayo, quien solo es famosa por su ampay con Carlos Thorton. “Qué hace esta chiquita además de grabar TikToks, que aprenda a hablar, denle unos cuantos libros qué leer” , concluyó Magaly.

Urraca cree que hay favoritismo para Alessia Rovegno en el Miss Perú, Dice que le falta prepararse mal y asegura que su favorita es Flavia Montes.

