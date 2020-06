Molesta. Magaly Medina se mostró indignada por el apoyo que le mostró Sergio Galliani a Andrés Wiese, tras la denuncia por acoso y maltrato que le hizo Mayra Couto en redes sociales, de la época en la que todos trabajaban en Al fondo hay sitio.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias... va a salir parado como buena persona que es”, escribió el actor de teatro en respuesta a un seguidor que le pidió que saque cara por ‘Ricolás’.

La periodista utilizó un espacio de su programa para comentar el mensaje y lamentó que considere que Mayra Couto esté exagerando. “O sea, está diciendo que su denuncia no significa absolutamente nada... no puedes poner las manos al fuego por nadie”, dijo Magaly.

“Supongo que este señor tiene hijas, sobrinas, conoce mujeres, tiene madre, hermanas... a ver si le gustaría que alguien que trabajara también en el teatro pasara por esos vergonzosos y humillantes momentos por los que Mayra Couto asevera que pasó”, agregó la Urraca.

“Creo que a ningún padre, a ningún hombre, le gustaría ver a su hija en estas circunstancias. Una chica que recien comienza en este mundo, una novata en la tele y del teatro... que alguien se quiera aprovechar y que ella por vergüenza no diga nada o por miedo de que la boten”, finalizó Magaly Medina.

